РКН заявил, что сайт "Эхо" попал под вечную блокировку за фейки о спецоперации

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт "Эхо", запущенный бывшими сотрудниками радиостанции "Эхо Москвы", по требованию Генпрокуратуры за неоднократное размещение недостоверной информации (так называемых "фейков") о спецоперации РФ на Украине, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"На основании поступившего требования Генеральной Прокуратуры России в соответствии со ст. 15.3-2 Закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к информационному ресурсу ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента", - говорится в ответе РКН на запрос агентства.

По данным ведомства, "в частности, на ресурсе на систематической основе распространялись материалы, содержащие недостоверную информацию относительно специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий и жертвах среди мирного населения".

Поправки в законодательство, дающие, право пожизненно блокировать сайты СМИ по требованию Генпрокуратуры за неоднократное размещение информации, признанной ведомством недостоверной, вступили в силу 14 июля.

Таким образом, сайт "Эхо" стал первым ресурсом, о котором стало известно, что он попал под вечную блокировку по требованию Генпрокуратуры за размещение недостоверной информации.

Как сообщалось, в универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов содержится информация об ограничении доступа к сайту echofm.online по требованию Генпрокуратуры от 5 октября.

Сайт "Эхо", а также одноименное приложение, были запущены в понедельник, 3 октября. На сайте выходят новости, а также программы, которые выходят на YouTube-каналах бывших сотрудников радиостанции, закрытой в начале марта по решению "Газпром-медиа" после получения предписания генеральной прокуратуры, которая обвинила СМИ в распространении фейков о спецоперации.