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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Более 160 тыс. ресурсов с фейками о спецоперации заблокированы в РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал на территории РФ с 24 февраля прошлого года более 160 тыс. ресурсов с заведомо недостоверной информацией о ходе военной операции на территории Украины, сообщает служба в среду.

Отмечается, в частности, что с февраля 2022 г. заблокировано более 4,3 тыс. пиратских видеосервисов, "распространяющих рекламу с файлами об СВО".

Заблокированы также почти 3,5 "зеркал", ранее внесённых в список запрещенных информационных ресурсов, в том числе признанных в РФ иноагентами. "Раз в сутки в среднем крупный антироссийский ресурс создаёт новое "зеркало" заблокированного сайта. Для этого используют хостинги, принадлежащие американским IT-компаниям", - информирует РКН.

В службе уточнили, что с момента выявления "зеркала" до его блокировки проходит менее трех часов.

"Фейк - заведомо ложная информация. Такие материалы создают и распространяют, чтобы вызвать у людей сильную психоэмоциональную реакцию. Часто фейки опираются на долю истины. В числовом выражении она соответствует "золотой" пропорции Парето: 20% истины, 80% лжи", - говорится в сообщении.

В РКН отмечают, что "фейки действуют с накопительным эффектом: постепенно вокруг человека создаётся параллельная информационная реальность". "Это приводит к отказу от критического мышления, восприятия других точек зрения и соблюдения информационной гигиены. Противник стремится перенасытить информационное поле Рунета фейками, но имеющиеся законодательные и организационно-технические механизмы позволяют этому противостоять", - заверили в РКН.

Роскомнадзор Украина
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