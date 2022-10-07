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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Совладелец "Зимней вишни" получил восемь лет колонии за взятку сотрудникам Госстройнадзора

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово признал виновным бывшего директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельца сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского в даче взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы, передал корреспондент "Интерфакса" с зала суда.

"Суд постановил признать Вишневского виновным в преступлении (...) и приговорить его к лишению свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима (...) штрафу 21 млн рублей", - сказал судья Александр Вялов.

Вишневский обвинялся по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным пресс-службы СКР, при строительстве "Зимней вишни" в 2013-2014 годах он дал взятку 7 млн рублей представителям Госстройнадзора за незаконные действия и бездействие при реконструкции здания второй очереди ТРЦ. Это позволило Вишневскому реконструировать ТРЦ без разрешения на строительство, а также не устанавливать предусмотренные проектом автоматические системы пожаротушения на всех этажах здания.

Вишневский в 2016 году покинул Россию и скрывался от следствия. После пожара в "Зимней вишне" его объявили в розыск, задержали в Польше и экстрадировали.

Удалось установить и арестовать принадлежащие Вишневскому и его матери земельные участки, жилые дома, квартиры, коммерческую недвижимости, находящиеся как в России, так и на территории Испании.

В ходе судебных прений гособвинение запросило для Вишневского наказание в виде 10 лет колонии, а также наложение штрафа в размере 490 млн рублей.

Вишневский в ходе судебного разбирательства признал свою вину в даче взятки. По словам адвоката Вишневского Вадима Трифонова с последствиями гибели людей в результате пожара в 2018 году признание Вишневского не связано.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Кемерово Зимняя вишня
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