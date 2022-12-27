Осужденному совладельцу "Зимней Вишни" Вишневскому увеличили штраф до 70 млн рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Судебная коллегия Кемеровского областного суда изменила приговор совладельцу ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, которого осудили на 8 лет и штраф в 21 млн рублей за дачу взятки представителям Госстройнадзора при строительстве торгового центра в Кузбассе, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд определил изменить приговор, назначил Вишневскому дополнительное наказание в виде штрафа 10-кратного размера взятки (в 7 млн рублей - ИФ) - до 70 млн рублей", - сказала председательствующая Ольга Орлова.

Адвокат Вишневского Вадим Трифонов после заседания заявил журналистам, что сторона защиты пока не определилась, будет ли подавать кассационную жалобу на решение суда. "Не готов пока сказать, будем ли обжаловать, смогу сказать завтра-послезавтра", - уточнил Трифонов.

Он также подчеркнул, что для его подзащитного изначальный штраф в 21 млн рублей являлся огромной суммой, а его увеличение до 70 млн рублей - неподъемная сумма для Вишневского.

Как сообщалось, в октябре 2022 года суд приговорил Вишневского к восьми годам колонии строго режима с выплатой штрафа в размере 21 млн рублей. Гособвинение этот приговор посчитало слишком мягким и обжаловало его.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.