Минобороны РФ сообщило об ударах по Шепетовскому ремонтному заводу

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские ВКС авиаударом разрушили цеха Шепетовского ремонтного завода в Хмельницкой области, где проводился ремонт ракетно-артиллерийских вооружений ВСУ, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, в Запорожье уничтожено два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах", - сказал Конашенков.

Он также рассказал об отражении попыток наступления ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Николаево-Криворожском направлениях.

"На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены. Уничтожено более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, а также германская самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами, - сказал Конашенков. - На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов".

"На Николаево-Криворожском направлении противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области а также Терновые Поды Николаевской области. Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции", - сообщил представитель Минобороны.

По его словам, "в ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области Донецкой разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ".

"Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", - сообщил Конашенков.

"В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой народной республики, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой народной республики уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - сказал он.

Российские ПВО за прошедшие сутки сбили в ДНР украинский вертолет Ми-8, 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсонской области, четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенного пункта Новая Каховка и Антоновского моста и четыре украинских беспилотника в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.