Военные РФ сообщили, что отбили попытку наступления армии Украины на Купянском направлении

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские войска отбили попытку наступления армии Украины на Купянском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, российскими войсками было уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

"На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское", - сказал Конашенков, добавив, что украинские подразделения были отброшены на всех направлениях от линии обороны российских войск.

"Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей", - отметил он.

"В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области уничтожено более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники", - сказал Конашенков.

"Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец", - добавил представитель Минобороны.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах", - сообщил Конашенков.

Он также проинформировал об уничтожении четырех складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное в ДНР, а также города Запорожье.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка в ДНР, сказал он.