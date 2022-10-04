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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по территории "Мотор Сич"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В районе Запорожья поражены склад и производственные цеха на территории завода "Мотор Сич", заявили в Минобороны РФ.

"Ракетными ударами в районе города Запорожье поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

По его данным, уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, а также два украинских боевых вертолета Ми-24.

Хроника 24 февраля – 04 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Запорожская область Мотор Сич
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