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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Путин призвал страны СНГ активнее переходить на нацвалюты в расчетах

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал участников неформального саммита СНГ интенсивнее переходить на национальные валюты во взаиморасчетах, объяснив, что это будет способствовать увеличению их товарооборота.

Он отметил, что экономическое сотрудничество между государствами последовательно расширяется, в прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30% - до 96 миллиардов долларов, а в первом полугодии текущего года вырос еще на 7%.

"Уверен, развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчетах между странами Содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это уже на протяжении многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре", - убежден президент.

По словам Путина, это будет способствовать укреплению финансового суверенитета государств Содружества, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции.

Владимир Путин СНГ
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