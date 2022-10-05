Министр сельского хозяйства РФ посетовал на волатильность рубля

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Волатильность рубля вызывает беспокойство и мешает развитию российского бизнеса, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Одну тему обозначу, которая мешает развиваться нашему бизнесу и в принципе может сказаться на продовольственной безопасности. У нас очень волатильна наша национальная валюта. Это то, что вселяет беспокойство представителей бизнеса, вселяет беспокойство нам", - сказал Патрушев в среду на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая Осень".

"Хотелось бы, чтобы какие-то меры были приняты, рубль был бы либо крепкий, либо слабый. Когда он у нас гуляет от 50 до 65 рублей за крайне небольшой период времени, это приносит определенное беспокойство", - добавил министр.

По мнению Патрушева, в таких условиях бизнесмены не могут выстраивать долгосрочную стратегию развития.