Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Согласно данным сервиса Downdetector, в воскресенье России наблюдаются сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка.

К 03:00 мск сервисом зафиксировано более тысячи отчетов о сбоях.

57% из сообщивших о проблемах отмечают неполадки в работе онлайн-банкинга, 24% - при переводе средств, у 18% имеются проблемы с доступом в приложение.

Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.