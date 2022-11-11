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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Минцифры надеется на скорое утверждение "дорожной карты" по поддержке IT-экспорта

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры рассчитывает, что разработанная ассоциацией "Руссофт" "дорожная карта" по поддержке IT-экспорта будет утверждена правкомиссией по цифровому развитию до конца года, сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis глава министерства Максут Шадаев.

"Я думаю, к концу года утвердить на правительстве. Она будет, скорее всего, утверждена президиумом правкомиссии по цифровому развитию, которую возглавляет (вице-премьер - ИФ) Дмитрий Чернышенко", - сказал министр.

8 ноября глава ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров говорил "Интерфаксу", что ассоциация представила проект "дорожной карты" в Минцифры в октябре.

Макаров говорил, что основная задача - сделать российский IT-экспорт одним из приоритетов всего российского экспорта. Это позволит РЭЦ ("Российский экспортный центр") задействовать все свои инструменты для поддержки российского экспорта программного обеспечения и IT-услуг на зарубежные рынки. Речь идет об организационной, финансовой и маркетинговой поддержке. Макаров пояснял, что по действующим нормам государство может оказывать поддержку экспорту товаров, а не услуг, а IT, программное обеспечение - это именно услуги.

Ранее сообщалось, что проект "дорожной карты" по развитию экспорта российских IT-решений предполагает формирование каталога платформенных решений и их продвижение через торговых представителей РФ в других странах, разработку механизма зачета входящего НДС при экспорте российских IT-услуг по аналогии с экспортом товаров, организацию грантовой поддержки с целью компенсации затрат на продвижение ПО в дружественных странах, финансовой поддержки на создание и работу зарубежных сайтов российских IT-компаний.

По данным "Руссофт", в 2022 году зарубежными рынками стали интересоваться 9,6% российских компаний-разработчиков ПО против 5,3% в 2021 году. При этом наиболее привлекательными рынками названы Индия (заинтересовала 7,2% компаний), страны Южной и Центральной Америки (7,8%) и Ближнего Востока (8,4%).

Минцифры Руссофт Максут Шадаев Дмитрий Чернышенко РЭЦ
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