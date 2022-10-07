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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Источник в Кремле счел непроработанной отмену в Петербурге части новогодних мероприятий

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Источник в администрации президента России, комментируя сообщения об отмене мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством в Санкт-Петербурге и ряде других городов, назвал эту инициативу непроработанной.

"Считаем ее явно преждевременной и непроработанной", - сказал источник.

Ранее в пятницу Смольный сообщил, что власти Петербурга приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение мобилизованных. Аналогичное решение приняли власти Ленинградской области.

Петербург
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