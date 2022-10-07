Гросси рассчитывает посетить РФ в начале следующей недели

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Россию, чтобы провести переговоры по ситуации на Запорожской АЭС и созданию зоны ядерной безопасности вокруг нее, сообщили в пятницу в этой международной организации.

"Он отправится в Россию в начале следующей недели для дальнейших консультаций по этому плану (создания зоны ядерной безопасности - ИФ), чтобы согласовать его и как можно скорее претворить его в жизнь", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Ранее на этой неделе Гросси посетил Киев. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.