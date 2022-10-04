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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Глава МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев и Москву для переговоров по ЗАЭС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев, а позже - Москву для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщает во вторник агентство.

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"Гендиректор Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем - Москву позже на этой неделе, чтобы продолжить консультации, нацеленные на скорейшее согласование и создание зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС", - говорится в заявлении агентства.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются два специалиста агентства.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Украина Россия
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