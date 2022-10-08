Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

В России за сутки COVID-19 заболели почти 20,6 тыс. человек

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 571 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 174 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими на 7,4%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 47 субъектах России, снижение количества госпитализаций произошло в 30 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 22 268 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 697. При этом, показатель заболеваемости за сутки опустился до показателей середины августа, когда в сутки регистрировалось 20-25 тыс. заболевших.

За минувшие сутки умерли 106 человек, накануне сообщалось о 104 умерших.

Выздоровели за сутки 38 289 человек, или на 3,2% меньше в сравнении с 7 октября, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 184 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 388 097 умерший и 20 385 431 выздоровевший.

Хроника 09 января 2020 года – 08 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров заявил, что РФ привержена принципу недопустимости ядерной войны

РСТ сообщил о нескольких десятках тысяч туристов на отдыхе в Крыму

РСТ сообщил о нескольких десятках тысяч туристов на отдыхе в Крыму

Хуснуллин возглавил правкомиссию по выяснению причин происшествия на Крымском мосту

Хуснуллин возглавил правкомиссию по выяснению причин происшествия на Крымском мосту

Советник Аксенова опроверг данные об ограничении продажи товаров в Крыму

Перевозчики возобновляют работу Керченской паромной переправы

Власти исключили дефицит топлива и продуктов в Крыму из-за ЧП на мосту

Власти исключили дефицит топлива и продуктов в Крыму из-за ЧП на мосту

Открытое горение на Крымском мосту ликвидировано

Курсирование поездов в Крым и продажа билетов на них приостановлены

Курсирование поездов в Крым и продажа билетов на них приостановлены

Сухопутный коридор в Крым налажен через новые регионы РФ

Глава Крыма сообщил, что одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });