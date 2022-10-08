В России за сутки COVID-19 заболели почти 20,6 тыс. человек

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 571 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 174 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими на 7,4%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 47 субъектах России, снижение количества госпитализаций произошло в 30 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 22 268 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 697. При этом, показатель заболеваемости за сутки опустился до показателей середины августа, когда в сутки регистрировалось 20-25 тыс. заболевших.

За минувшие сутки умерли 106 человек, накануне сообщалось о 104 умерших.

Выздоровели за сутки 38 289 человек, или на 3,2% меньше в сравнении с 7 октября, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 184 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 388 097 умерший и 20 385 431 выздоровевший.