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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 22,3 тыс. человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 22,3 тыс. случаев, скончались 104 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"В РФ выявлено 22 268 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 025 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,6%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 23 045 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 777. При этом показатель заболеваемости за сутки опустился до показателей середины августа, когда ежесуточно регистрировалось 20-25 тыс. заболевших.

За минувшие сутки умерли 104 человека, накануне сообщалось о 108 умерших.

"Выздоровели за сутки 39 573 человека, или на 4,7% меньше в сравнении с 6 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 163 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, 387 991 умерший и 20 347 142 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 07 октября 2022 годаПандемия коронавируса
РФ
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