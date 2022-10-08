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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Власти Крыма продлили "желтый" уровень террористической опасности в пяти муниципалитетах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Желтый" уровень террористической опасности продлен в пяти муниципалитетах на севере Крыма до 23 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов, написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, решение распространяется на объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

Власти Крыма ввели высокий уровень террористической опасности 11 апреля и с тех пор продлевают его дважды в месяц.

Ранее в субботу власти Кубани объявили "желтый" уровень террористической опасности в районе Крымского моста после взрыва грузовика на его автомобильной части.

Крым Сергей Аксенов
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