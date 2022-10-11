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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

"Желтый" уровень террористической опасности объявлен в муниципалитетах у Крымского моста

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Желтый" уровень террористической опасности вводится в двух муниципалитетах на востоке Крыма, где находится Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 11 октября до 20:00 23 октября на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

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Ранее Аксенов продлил "желтый" уровень террористической опасности в пяти муниципалитетах на севере Крыма до 23 октября.

В субботу власти Кубани объявили "желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе, возле Крымского моста, после взрыва грузовика на его автомобильной части.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

Рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. На данный момент подтверждена гибель четырех человек. СКР возбудил уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня.

Взрыв на Крымском мосту

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Крым Крымский мост Сергей Аксенов
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