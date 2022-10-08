Власти Кубани объявили "желтый" уровень террористической опасности в районе Крымского моста

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Желтый" уровень террористической опасности вводится в Темрюкском районе Краснодарского края, где находится Крымский мост, сообщил в субботу губернатор Вениамин Кондратьев.

"Буквально сейчас я подписал "желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе... Будут повышенные меры, в том числе и досмотра, и контрольно-пропускные мероприятия", - сказал он журналистам.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

Кондратьев также призвал пока воздержаться от выезда в сторону Крыма, пока не будет полноценно восстановлено движение через мост.

"Транспорт легковой уже скопился, - добавил он. - Те, кто уже в дороге, кто приехал, кто в пути - мы не оставим их ночевать без поддержки, постараемся обеспечить детей горячим питанием, теплыми комнатами".

Как сообщалось, утром в субботу на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. Погибли три человека.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту возобновилось около 16:00 по уцелевшей части в реверсивном режиме. Водителей грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, ведется работа по ее организации. Первые после ЧП поезда проследуют через мост около 22:00, они отправились с вокзалов Крыма по расписанию.