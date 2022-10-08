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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Около суток потребуется на решение вопроса о движении грузовиков по Крымскому мосту

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Специалисты проводят экспертизу Крымского моста для решения вопроса о передвижении автобусов и грузовиков, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Проводится экспертиза на тему, выдержат ли конструкции вес автобуса или грузового автомобиля. Сутки коллеги попросили для решения этого вопроса. Если завтра будет заключение, что автобусный транспорт может передвигаться, у нас ситуация упростится", - сказал Аксенов журналистам после совещания.

Ранее в субботу стало известно, что движение легковых машин возобновилось по Крымскому мосту в реверсивном режиме. Представители полиции уточнили, что со стороны Керчи на мост пропускают по 10 машин с интервалом 10-15 минут.

Хроника Взрыв на Крымском мосту
Крым Сергей Аксенов Крымский мост
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