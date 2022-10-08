Колонны по 100 машин будут формироваться для проезда по Крымскому мосту

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пропуск легковых машин по Крымскому мосту организован по системе реверсивного движения, будут формироваться колонны для проезда, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

"Сначала мы пропускали по 50 машин, сейчас мы решили, что будем формировать колонны по 100 машин с каждой стороны, для этого мы увеличим количество проверяющих, чтобы одна машина проверялась не более 2 минут", - сказал Хуснуллин.

Он рекомендовал пока минимизировать поездки легкового транспорта по мосту, чтобы не создавать пробок и дать возможность полноценно заниматься ремонтом полос.

"Пока мы делаем визуальное обследование. С рассветом с 6 утра у нас начинают работать водолазы. Мы пока пропускаем только легковые машины, после определения состояния несущих способностей начнем пропускать автобусы", - добавил Хуснуллин.

Он также обратил внимание, что движение по железнодорожным путям уже полностью восстановлено. Он добавил, что, если будет необходимость, поставят дополнительные поезда для перевозки пассажиров.

"Мы все запланированные поезда - и пассажирские, и грузовые - будем полноценно пропускать. Возможности у нас технические есть", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что грузовые машины через Керченский пролив в течение суток будут переправляться паромами.

"Грузовые машины эти сутки пока будут переправляться паромами. Если на сегодня будет позволять пропускная способность моста, то через сутки начнем пускать грузовые машины", - сказал Хуснуллин после совещания.

Ранее в субботу стало известно, что движение легковых машин возобновилось по Крымскому мосту в реверсивном режиме. Представители полиции уточнили, что со стороны Керчи на мост пропускают по 10 машин с интервалом 10-15 минут.

Специалисты проводят экспертизу Крымского моста для решения вопроса о передвижении автобусов и грузовиков, сообщал глава республики Сергей Аксенов.