Колонны по 100 машин будут формироваться для проезда по Крымскому мосту
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пропуск легковых машин по Крымскому мосту организован по системе реверсивного движения, будут формироваться колонны для проезда, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
"Сначала мы пропускали по 50 машин, сейчас мы решили, что будем формировать колонны по 100 машин с каждой стороны, для этого мы увеличим количество проверяющих, чтобы одна машина проверялась не более 2 минут", - сказал Хуснуллин.
Он рекомендовал пока минимизировать поездки легкового транспорта по мосту, чтобы не создавать пробок и дать возможность полноценно заниматься ремонтом полос.
"Пока мы делаем визуальное обследование. С рассветом с 6 утра у нас начинают работать водолазы. Мы пока пропускаем только легковые машины, после определения состояния несущих способностей начнем пропускать автобусы", - добавил Хуснуллин.
Он также обратил внимание, что движение по железнодорожным путям уже полностью восстановлено. Он добавил, что, если будет необходимость, поставят дополнительные поезда для перевозки пассажиров.
"Мы все запланированные поезда - и пассажирские, и грузовые - будем полноценно пропускать. Возможности у нас технические есть", - сказал вице-премьер.
Он отметил, что грузовые машины через Керченский пролив в течение суток будут переправляться паромами.
"Грузовые машины эти сутки пока будут переправляться паромами. Если на сегодня будет позволять пропускная способность моста, то через сутки начнем пускать грузовые машины", - сказал Хуснуллин после совещания.
Ранее в субботу стало известно, что движение легковых машин возобновилось по Крымскому мосту в реверсивном режиме. Представители полиции уточнили, что со стороны Керчи на мост пропускают по 10 машин с интервалом 10-15 минут.
Специалисты проводят экспертизу Крымского моста для решения вопроса о передвижении автобусов и грузовиков, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека.
По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.
Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту возобновилось около 16:00 мск по уцелевшей части в реверсивном режиме. Водителей грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, ведется работа по ее организации. Первые после ЧП поезда проследуют через мост около 22:00 мск, они отправились с вокзалов Крыма по расписанию. Движение по железнодорожным путям возобновлено.
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года.