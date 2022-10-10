Аппарат "Глонасс-К" успешно выведен на расчетную орбиту

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К", сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Стартовавшая в понедельник, 10 октября, в 5:52 с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата "Глонасс-К" на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.