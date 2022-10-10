Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Аппарат "Глонасс-К" успешно выведен на расчетную орбиту

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К", сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Стартовавшая в понедельник, 10 октября, в 5:52 с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата "Глонасс-К" на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.

Глонасс-К Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 11 августа

Поток людей и машин через границу Грузии и Северной Осетии снизился за неделю в 2,5 раза

На рынке акций РФ после обвала наметилась коррекция вверх

На "Госуслугах" запущена форма для аккредитации IT-компаний

На "Госуслугах" запущена форма для аккредитации IT-компаний

"Мосбиржа" объявила дискретный аукцион по резко подешевевшим акциям "Газпрома"

Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний

Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний

"Союз-2.1б" с навигационным аппаратом "Глонасс-К" запустили с космодрома Плесецк

"Союз-2.1б" с навигационным аппаратом "Глонасс-К" запустили с космодрома Плесецк
Взрыв на Крымском мосту

Медведев заявил, что РФ ответит на теракт на Крымском мосту уничтожением террористов

Медведев заявил, что РФ ответит на теракт на Крымском мосту уничтожением террористов
Взрыв на Крымском мосту

Минтранс сообщил о возобновлении движения пригородных поездов по Крымскому мосту

Взрыв на Крымском мосту

Путин заявил, что авторами и исполнителями теракта на Крымском мосту были спецслужбы Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });