В Минобороны России заявили, что цель массированного удара по Украине достигнута

Здание Министерства обороны РФ Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В ходе утреннего массированного удара по Украине поражены все назначенные цели, заявили в Минобороны России.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сказал на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, утром понедельника российские военные нанесли "массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины".

Он также сообщил, что отражены попытки наступления ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

"На Купянском направлении противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники", - сказал Конашенков.

"На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской Народной Республики. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны", - добавил он.

По его словам, на Николаево-Криворожском направлении ВСУ "вели наступательные действия силами до трех батальонных тактических групп и подразделения иностранных наемников в направлениях населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области".

"Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", - сказал Конашенков.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин сообщил, что утром "по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины". "В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации", - добавил он.