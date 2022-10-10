Медведев пообещал дальнейшие ответы России на действия Киева

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал новые ответы России на действия Киева.

"Первый эпизод сыгран. Будут и другие", - написал Медведев в понедельник в своем телеграм-канале.

Он выразил уверенность, что нынешний украинский режим будет представлять "постоянную, прямую и явную угрозу России". "Поэтому, помимо защиты наших людей и охраны границ страны, целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - написал Медведев.