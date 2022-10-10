Путин прокомментировал массированные удары по объектам на Украине

Они были нанесены по предложению Минобороны России

Президент РФ Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подтвердил нанесение массированных ударов по украинским объектам 10 октября, и предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткие и соответствовать уровню угроз России.

"Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации", - сказал он на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Он добавил: "Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений".

"Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", - сказал Путин.

Затем президент попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о результатах.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова журналисты спросили на брифинге, можно ли считать сегодняшние удары по городам Украины ответом на теракт на Крымском мосту.

"Все это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, то, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы к Минобороны", - ответил Песков.

Его спросили, совершались ли эти удары по приказу верховного главнокомандующего.

"Разумеется, основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему. Это абсолютно нормальный процесс", - сказал пресс-секретарь, но вопрос, была ли санкция президента на нанесение ударов, он переадресовал Министерству обороны.