Росгвардия заявила о 90 задержанных за связи с СБУ в Херсонской и Запорожской областях

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили о задержании за неделю почти ста человек, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными и спецслужбами в Херсонской и Запорожской областях.

В ведомстве сообщили, что в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали 90 подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам и Службе безопасности Украины, семь нарушителей общественного порядка и подозреваемых в совершении преступлений.

По данным Росгвардии, также обнаружены два тайника с вооружением и боеприпасами.

"Из незаконного оборота изъято переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", 15 ручных противотанковых гранатомета и более 190 выстрелов к ним, 32 снаряда к РСЗО "Ураган", противотанковая мина ТМ-62М, 80 единиц огнестрельного оружия, в том числе иностранного производства, 33 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, 23 коктейля Молотова, свыше 15 килограмм взрывчатых веществ, более 6500 патронов к стрелковому оружию различного калибра, обезврежено одно самодельное взрывное устройство готовое к применению, более 300 мин и артиллерийских снарядов", - сообщили в ведомстве.