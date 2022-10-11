Первая колонна большегрузов из Крыма добралась через новые территории в Ростовскую область

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Колонна из большегрузных автомобилей, сформированная на территории Керчи на площадках отстоя транспорта, в понедельник выехала по новому сухопутному маршруту через Мариуполь и достигла Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

"Формируются колонны из большегрузов для проезда на материк через новые территории, через Мариуполь - вчера первая колонна отправилась, около 70 автомобилей", - сказал Брусаков.

Он добавил, что колонна по ходу движения по Крыму увеличилась. "Колонна формируется на территории Керчи, и по ходу проезда по Крыму к ней добавляются те, кто стоит на площадках отстоя по трассе "Таврида"", - сказал глава администрации города.

Брусаков уточнил, что первая колонна уже достигла Ростовской области.

"Они (грузовики - ИФ) уже на территории Ростовской области. Идут с сопровождением ГИБДД по Крыму и с сопровождением военных далее", - сообщил Брусаков.

По его словам, применение такого подхода планируется и в дальнейшем. "Эта практика будет усиливаться", - сказал глава администрации Керчи.

Он уточнил, что сейчас на специально отведенных площадках на территории города находится 560 большегрузов и 350 малотоннажных грузовиков типа "Газель". Брусаков добавил, что водители на этих стоянках обеспечены всем необходимым - питанием, водой, обогревом, биотуалетами и всем необходимым.

Ранее Минтранс Крыма предложил водителям грузовых автомобилей пользоваться маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и Донецкую народную республику как альтернативу пути через Крымский мост из-за его ограниченной пропускной способности после ЧП.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил 10 октября, что альтернативный маршрут через новые территории уже существует. По его словам, из 359 км альтернативного маршрута на 180 км сейчас ведутся работы. "Уже сегодня мы совершенно спокойно можем по этим дорогам ехать", - заметил Хуснуллин.