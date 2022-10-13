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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Колонны грузовиков из Керчи через новые регионы стали отправляться дважды в день

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Число формируемых ежедневно колонн большегрузов из числа ожидающих очереди на Керченской паромной переправе для проезда в Ростов-на-Дону через новые регионы России с четверга выросло до двух. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

"Формируем колонны из большегрузов с сопровождением. В понедельник, вторник и среду уходило по одной колонне через Мариуполь и Новоазовск в Ростов, с сегодняшнего дня формируем по две – утром ушла одна, и днем еще одна будет", - сказал он.

Брусаков уточнил, что в настоящее время на площадках для отстоя в Керчи находится около 700 грузовиков.

Первая колонна большегрузов в понедельник выехала из Керчи по новому сухопутному маршруту через Мариуполь и в тот же день достигла Ростовской области.

Ранее Минтранс Крыма предложил водителям грузовых автомобилей пользоваться маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и Донецкую народную республику как альтернативу пути через Крымский мост из-за его ограниченной пропускной способности после ЧП.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил 10 октября, что альтернативный маршрут через новые территории уже существует. По его словам, из 359 км альтернативного маршрута на 180 км сейчас ведутся работы. "Уже сегодня мы совершенно спокойно можем по этим дорогам ехать", - заметил Хуснуллин.

Крым Керчь Ростов-на-Дону
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