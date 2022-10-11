Санду сочла нарушением пролет российских ракет над Молдавией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду расценивает пролет российских ракет над страной как "грубое нарушение статуса нейтралитета" республики.

"Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет других стран и требуем, чтобы наши границы также уважались", - заявила она на брифинге 11 октября.

Президент напомнила, что из ракет, запущенных накануне Россией по целям на Украине, три "незаконно пересекли воздушное пространство Молдавии над районами левобережья Днестра, Флорешть и Сорока". Она назвала это "нарушением воздушного пространства и статуса нейтралитета Молдавии со стороны России".

О пролете над Молдавией российских ракет, выпущенных из акватории Черного моря, 10 октября сообщило молдавское Министерство обороны. Затем российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел и европейской интеграции. После визита в МИД дипломат сказал журналистам, что "в ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений".

МИДЕИ заявило, что Молдавия считает этот инцидент "чрезвычайно серьезным и прискорбным, который, несомненно, вызывает дополнительную напряженность".