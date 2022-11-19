Балтфлот сообщил о подготовке серии крупных учений в Калининградской области

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Балтийский флот России проведет зимой в Калининградской области несколько десятков крупных учений с участием авиации, сил противовоздушной обороны (ПВО), танковых и мотострелковых подразделений, сообщила пресс-служба флота в субботу.

К новому учебному году, который начнется в войсках 1 декабря, проведена модернизация учебно-материальной базы полигонов в Калининградской области, говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "в зимнем периоде обучения на полигонах Балтийского флота спланировано проведение несколько десятков крупных учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, соединений ПВО и связи, артиллерии и разведки, а также авиации флота".

В 2016 году сообщалось, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус. Официально заявлено о недавнем усилении армейского корпуса новой мотострелковой дивизией. Российские военные сказали, что новая дивизия стала ответом на рост активности НАТО у российских границ.