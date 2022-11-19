Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Балтфлот сообщил о подготовке серии крупных учений в Калининградской области

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Балтийский флот России проведет зимой в Калининградской области несколько десятков крупных учений с участием авиации, сил противовоздушной обороны (ПВО), танковых и мотострелковых подразделений, сообщила пресс-служба флота в субботу.

К новому учебному году, который начнется в войсках 1 декабря, проведена модернизация учебно-материальной базы полигонов в Калининградской области, говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "в зимнем периоде обучения на полигонах Балтийского флота спланировано проведение несколько десятков крупных учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, соединений ПВО и связи, артиллерии и разведки, а также авиации флота".

В 2016 году сообщалось, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус. Официально заявлено о недавнем усилении армейского корпуса новой мотострелковой дивизией. Российские военные сказали, что новая дивизия стала ответом на рост активности НАТО у российских границ.

Балтфлот Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 5,4 тыс. человек

Глава Сахалинской области сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме

Глава Сахалинской области сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме

Число жертв взрыва газа в пятиэтажке на Сахалине выросло до восьми

Число погибших при взрыве в многоэтажном доме на Сахалине выросло до семи

Что случилось этой ночью: суббота, 19 ноября

В подмосковном многоквартирном доме взорвался газ

Три человека погибли при обрушении пятиэтажки на Сахалине

Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области

Минобороны РФ сообщило о плановых полетах стратегической авиации на Дальнем Востоке

Минобороны РФ сообщило о плановых полетах стратегической авиации на Дальнем Востоке

Минюст расширил списки иноагентов

Минюст расширил списки иноагентов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });