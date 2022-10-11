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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Путин продлил на 2023 г. действие российского продовольственного эмбарго

Путин продлил на 2023 г. действие российского продовольственного эмбарго
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ".

Документ продлевает на 2023 год (с 1 января по 31 декабря) действие российского продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или подержали антироссийские санкции.

Указ от 11 октября размещен на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.

Продовольственное эмбарго

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. В декабре 2020 года продэмбарго было распространено на Великобританию, вышедшую из ЕС.

В 2014 году запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, а затем продление стало ежегодным. Сначала под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года), продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению.

Кроме того, введен порядок, в соответствии с которым транзит продукции из санкционных стран возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.

Владимир Путин
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