Италия попросила Россию вывести пармезан из-под контрсанкций

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано считает необходимым внести коррективы в список контрсанкций, в частности, он назвал ошибочным включение в этот список сыра пармезан.

"Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос", - сказал Терраччано в интервью Forbes.

Он пояснил, что Италия не хочет, "чтобы контрсанкции были отменены, поскольку понимаем, что они должны быть симметричным ответом на санкции". "Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения", - резюмировал он.

Санкции, по его словам, сильнее всего повлияли на агропромышленный сектор, затронутый контрсанкциями. "Мы надеемся, что в определенный момент мы сможем преодолеть систему санкций и контрсанкций. Но, конечно, необходимо, чтобы политические условия изменились", - сказал Терраччано.

"Итальянские компании, открытые и умом, и духом, готовы создавать совместные предприятия, начать производство в России, готовы к трансферу технологий. Мы описываем эту политику слоганом Made with Italy. Мы хотим не просто экспортировать Made in Italy, но мы рады начать новое производство итальянских компаний совместно с российскими компаниями здесь в России, чтобы принять участие в процессе реидустриализации России и диверсификации ее экономики", - сказал посол.