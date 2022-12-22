Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Импорт яблок в Россию в 2022 году сократился на 24%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия за 11,5 месяца 2022 года импортировала 592 тысячи тонн яблок, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (777 тысяч тонн), сообщил Россельхознадзор.

Яблоки поставляли всего 20 стран, 12 из них в уходящем году снизили поставки.

Ведущий поставщик яблок Молдавия сокращает экспорт в Россию последние четыре года.

"Если в 2019 году она экспортировала в Россию 355 тысяч тонн растительной продукции, из которых 250 тысяч тонн пришлось на яблоки, то к 6 декабря 2022 года ввезено всего 215 тысяч тонн овощей и фруктов, из них 160 тысяч тонн - яблок", - уточняет Россельхознадзор.

В России выращивают 1,15 - 1,25 млн тонн яблок в год. Освободившаяся от сокращения импорта ниша в 2023 году может быть занята отечественными производителями, считают в ведомстве.

"Наращивание объемов собственного производства и охвата освобождающейся ниши на рынке не должно препятствовать торговле безопасной продукцией с дружественными странами, - предупредил Россельхознадзор. - Присутствие зарубежных товаров балансирует рынок, а конкурентные условия являются важным фактором для сдерживания роста цен".

Россельхознадзор Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

Евро поднялся выше 77 руб. впервые с 27 апреля

Еврокомиссар Синкявичюс заявил, что санкции против России "достигли потолка"

Еврокомиссар Синкявичюс заявил, что санкции против России "достигли потолка"

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

Газ в Европе подешевел на фоне оттепели, выработка ветрогенерации снизилась

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

Brent подорожала до $82,6 за баррель

Рубль немного снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне санкционного давления

Рубль немного снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне санкционного давления
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });