Импорт яблок в Россию в 2022 году сократился на 24%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия за 11,5 месяца 2022 года импортировала 592 тысячи тонн яблок, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (777 тысяч тонн), сообщил Россельхознадзор.

Яблоки поставляли всего 20 стран, 12 из них в уходящем году снизили поставки.

Ведущий поставщик яблок Молдавия сокращает экспорт в Россию последние четыре года.

"Если в 2019 году она экспортировала в Россию 355 тысяч тонн растительной продукции, из которых 250 тысяч тонн пришлось на яблоки, то к 6 декабря 2022 года ввезено всего 215 тысяч тонн овощей и фруктов, из них 160 тысяч тонн - яблок", - уточняет Россельхознадзор.

В России выращивают 1,15 - 1,25 млн тонн яблок в год. Освободившаяся от сокращения импорта ниша в 2023 году может быть занята отечественными производителями, считают в ведомстве.

"Наращивание объемов собственного производства и охвата освобождающейся ниши на рынке не должно препятствовать торговле безопасной продукцией с дружественными странами, - предупредил Россельхознадзор. - Присутствие зарубежных товаров балансирует рынок, а конкурентные условия являются важным фактором для сдерживания роста цен".