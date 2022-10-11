Ростовский губернатор сообщил, что область получила новое мобилизационное задание

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Муниципальные призывные комиссии Ростовской области приступили к выполнению нового мобилизационного задания, сообщил глава региона Василий Голубев.

"Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии", - написал Голубев во вторник в своем телеграм-канале.

Он добавил, что за соблюдением процедур будут следить, в том числе, представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий.

В начале октября пресс-служба губернатора Ростовской области сообщила о выполнении задания по частичной мобилизации в регионе.