Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Кремле заявили, что новой волны мобилизации в РФ нет

В Кремле заявили, что новой волны мобилизации в РФ нет
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Новой волны мобилизации граждан для участия в специальной военной операции на Украине в настоящее время в РФ нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления ряда губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.

"Никакой новой волны (мобилизации - ИФ) нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", - сказал Песков.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

Хроника 24 февраля – 12 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минкультуры советует регионам заменить увеселительные мероприятия на просветительские

Госдуме предложили дать мобилизованным предпринимателям возможность не выходить из бизнеса

Взрыв на Крымском мосту

Власти ограничили провоз металла через крымскую переправу

Власти ограничили провоз металла через крымскую переправу

Власти Энергодара сообщили, что Украина прекратила подачу энергии для нужды ЗАЭС

Власти Энергодара сообщили, что Украина прекратила подачу энергии для нужды ЗАЭС

В московском регионе задержан украинец, доставивший из Киева два ПЗРК "Игла"

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Брянске, готовившегося по заданию СБУ

Взрыв на Крымском мосту

Восемь человек задержаны по делу о теракте на Крымском мосту

Восемь человек задержаны по делу о теракте на Крымском мосту

Роспотребнадзор не выявил случаев заражения подвариантом "омикрон"-штамма "цербер" в РФ

Роспотребнадзор не выявил случаев заражения подвариантом "омикрон"-штамма "цербер" в РФ

Что произошло за день: вторник, 11 октября

Взрыв на Крымском мосту

Сгоревшие на Крымском мосту цистерны убрали с путей

Сгоревшие на Крымском мосту цистерны убрали с путей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });