В Кремле заявили, что новой волны мобилизации в РФ нет

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Новой волны мобилизации граждан для участия в специальной военной операции на Украине в настоящее время в РФ нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления ряда губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.

"Никакой новой волны (мобилизации - ИФ) нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", - сказал Песков.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.