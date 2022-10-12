Песков опроверг общение Маска с Путиным перед постами об украинском урегулировании

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американский предприниматель Илон Маск не общался с президентом России Владимиром Путиным перед тем, как изложил в твиттере свои предложения по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, это неправда", - сказал он журналистам в среду в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения.

В начале октября Маск в твиттере изложил свой взгляд на возможности урегулирования украинского кризиса, вызвав резкую критику в Киеве. Позднее в СМИ появилась информация о том, что Маск обсуждал ситуацию на Украине с Путиным перед тем, как написал свои предложения.

Маск, со своей стороны, заявил, что в последний раз общался с Путиным полтора года назад и тогда обсуждал с ним космическую тематику.