SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по спутникам Starlink для Украины

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX может прекратить финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink для Украины, если Пентагон не возьмет эти расходы на себя, сообщает телеканал CNN.

"Мы не в состоянии в дальнейшем передавать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы неопределенный период времени", - цитирует телеканал письмо директора SpaceX по продажам правительственным структурам, направленное Пентагону в сентябре.

Как сообщает телеканал, которому удалось ознакомиться с содержанием письма, представитель компании SpaceX просит Минобороны США взять на себя финансирование услуг Starlink.

По утверждению компании, эти услуги обойдутся более чем в $120 млн до конца года. Расходы в течение следующих 12 месяцев могут составить около $400 млн.