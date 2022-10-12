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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Более 1 тыс. грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - На стоянках в Краснодарском крае ждут перевозки через Керченскую переправу свыше тысячи грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба администрации региона в среду.

"Из них 611 фур - на разных стоянках Темрюкского района, 396 - Славянского, еще 14 - в Красноармейском районе края", - говорится в сообщении.

Для удобства водителей, которые едут в Крым, в регионе задействованы десять временных стоянок, рассчитанных на более чем 2 тыс. машин.

На площадках, где водители ждут своей очереди на переправу, обеспечены все необходимые условия. Казаки и волонтеры раздают воду и еду тем, кто ожидает переправы в порту "Кавказ", а также регистрируют пассажиров на паромы.

В настоящее время на Керченской переправе работают четыре парома - "Керченский-2", "Лаврентий", "Мария" и "Ейск". Они рассчитаны, в общей сложности, на 90 грузовых транспортных средств и 300 человек. Также переправу ведут два пассажирских катера вместимостью 235 человек за рейс.

Ранее сообщалось, что всего с начала работы переправы в ночь на 9 октября и до утра 12 октября через пролив в обе стороны перевезли почти 7 тыс. человек.

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Краснодарский край Крым Крымский мост
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