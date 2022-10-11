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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Выработаны дополнительные меры по защите транспортного перехода через Керченский пролив

Выработаны дополнительные меры по защите транспортного перехода через Керченский пролив
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) под председательством директора ФСБ Александра Бортникова рассмотрел вопросы обеспечения безопасности транспортного перехода "Краснодарский край - Крым".

"Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России А.В. Бортникова состоялось заседание НАК. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности транспортного перехода "Краснодарский край - Крым"", - сообщает во вторник информцентр НАК.

В НАК заявили, что "в ходе обсуждения выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода".

Сообщается, что в заседании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов и специальных служб.

ЧП с Крымским мостом

Как сообщалось, рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. СКР возбудил уголовное дело по статье "терроризм".

В результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.

Президент РФ после теракта подписал указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", возложив на ФСБ "полномочия по организации и координации мер защиты".

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника 08 – 11 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
НАК ФСБ Крым
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