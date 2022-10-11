На Керченской переправе задействовали уже четыре парома

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - К утру 11 октября четвертый паром приступил к работе на Керченской паромной переправе, сообщил журналистам и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"В работе уже четыре парома. "Керченский-2" и "Ейск", а также паромы одного класса "Лаврентий", "Мария", - сказал он.

По его словам, теперь паромы отправляются каждые два часа, один оборотный рейс занимает четыре часа.

Паромная переправа была запущена для перевозки грузов вечером 8 октября после взрыва на Крымском мосту. Днем 10 октября глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что в Крыму переправы ожидали на тот момент больше 650 грузовиков.