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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 10 октября

На Керченской переправе задействовали уже четыре парома

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - К утру 11 октября четвертый паром приступил к работе на Керченской паромной переправе, сообщил журналистам и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"В работе уже четыре парома. "Керченский-2" и "Ейск", а также паромы одного класса "Лаврентий", "Мария", - сказал он.

По его словам, теперь паромы отправляются каждые два часа, один оборотный рейс занимает четыре часа.

Паромная переправа была запущена для перевозки грузов вечером 8 октября после взрыва на Крымском мосту. Днем 10 октября глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что в Крыму переправы ожидали на тот момент больше 650 грузовиков.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника 08 – 11 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Керчь Крым Николай Лукашенко Тамань Крымский мост
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