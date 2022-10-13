Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Власти Херсонской области просят руководство РФ помочь жителям выехать в другие регионы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой оказать содействие в выезде жителей области в другие российские регионы, видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

"Мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать. Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы", - сказал Сальдо.

По его словам, после присоединения региона к России ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. "Эти ракетные удары приносят серьезный ущерб, в первую очередь, жителям. Цели, по которым бьют ракеты, - это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения", - добавил он.

В связи с этим руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы. В первую очередь - для жителей правобережья, отметил Сальдо.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, по результатам которого Херсонская область вышла из состава Украины и присоединилась к РФ в качестве субъекта.

Херсонская область Владимир Сальдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о возвращении 20 военных РФ в результате обмена с Украиной

Песков заявил об аресте нескольких диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока"

Песков заявил об аресте нескольких диверсантов при попытке подрыва "Турецкого потока"

СКР сообщил о проведении следственных действий с более чем 400 бойцами "Азова"

Глава СПЧ призвал наладить проверку мобилизуемых медкомиссиями

Российские сенаторы разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях

Российские сенаторы разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ немецкую НПО "Декабристы"

Что произошло за день: среда, 12 октября

Ракета "Протон-М" с ангольским спутником Angosat-2 стартовала с Байконура

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Свердловской области

Глава МАГАТЭ заявил о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });