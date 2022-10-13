Власти Херсонской области просят руководство РФ помочь жителям выехать в другие регионы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой оказать содействие в выезде жителей области в другие российские регионы, видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

"Мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать. Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы", - сказал Сальдо.

По его словам, после присоединения региона к России ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. "Эти ракетные удары приносят серьезный ущерб, в первую очередь, жителям. Цели, по которым бьют ракеты, - это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения", - добавил он.

В связи с этим руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы. В первую очередь - для жителей правобережья, отметил Сальдо.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, по результатам которого Херсонская область вышла из состава Украины и присоединилась к РФ в качестве субъекта.