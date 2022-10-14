В Херсонской администрации объяснили эвакуацию населения необходимостью "зачистки"

Людям настоятельно посоветовали воспользоваться предложением съездить "на отдых и оздоровление в РФ"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Власти Херсонской области настоятельно рекомендуют жителям выехать в безопасные регионы России, это позволит военным "зачистить" территорию, сообщил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

"Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины во время "зачистки" территории... администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в РФ", - написал он в Telegram.

По его словам, присутствие большого количества гражданских лиц затрудняет маневренность военных и опасно для их жизни.

"Не нужно мешать армии. Мирное население должно быть на безопасном расстоянии от боевых действий... Мне пришлось наблюдать жуткую картину в начале специальной военной операции, когда люди пытались двигаться между танков в реальных боевых действиях. И как следствие тогда среди мирного населения были жертвы", - добавил Стремоусов.

Чиновник добавил, что нельзя исключать угрозу подтопления Херсонской области из-за действий украинских военных около ГЭС в районе Каховки на Днепре.

"Киев хочет добиться прорыва Каховской дамбы", - утверждает Стремоусов.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь организовать эвакуацию населения из-за ежедневных обстрелов в другие регионы - Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край.

Вице-премьер Марат Хуснуллин затем заявил, что правительство поможет разместить жителей Херсонской области в других регионов бесплатно.