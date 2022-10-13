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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

На стимулирование производства масличных в России выделят 4,8 млрд рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство выделит 4,8 млрд рублей на стимулирование производства масличных - сои, рапса, подсолнечника, льна и других культур. Об этом на заседании в четверг объявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

Предполагается, что эти субсидии помогут аграриям сохранить конкурентоспособность и рентабельность и не снижать площади посевов масличных в следующем сезоне.

"Многие сельхозпроизводители сталкиваются с трудностями из-за усложнения логистики и ряда других ограничений, которые вводят недружественные страны. Поэтому увеличиваем объем средств на предоставление субсидий в этой сфере. В текущем году он составит свыше 4,8 млрд рублей. Ресурсы поступят в 43 региона, где возделывают такие культуры", - сообщил премьер.

Он также заявил, что Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла.

"По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортером подсолнечного масла. Показатели самообеспеченности этой продукцией превышают 200%, что более чем в два раза выше тех требований, которые установлены в нашей доктрине продовольственной безопасности", - заявил глава правительства.

Михаил Мишустин Правительство
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