РФ столкнулась с дефицитом мощностей для хранения зерна и масличных

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - России, ожидающей в этом году рекордный урожай зерна и масличных культур, придется более активно решать проблему с его хранением. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов) Владимир Плотников.

"Вырастить урожай – это одно, но задача сохранить его. И в этом, действительно, есть проблемы", - заявил Плотников в видео-интервью "Парламентской газете" во вторник.

По его словам, в этом году будет рекордный урожай зерна. "Только пшеницы более 100 млн тонн соберем. Идет уборка подсолнечника, других масличных. Их будет собрано около 25 млн тонн. Таких цифр раньше не было", - сказал он.

Как заявил Плотников, сейчас зерном заполнены не только хранилища: оно хранится на открытых токах, на площадках, "потому что много". "И еще проблема вот в чем: зерном забили все склады, все приспособленные помещения. А еще идет подсолнечник. Куда его девать? Как его хранить?" - сказал он.

При этом депутат отметил, что в последнее время на эту проблему стали обращать серьезное внимание. "При господдержке идет строительство новых зернохранилищ, новых элеваторов. Причем очень важно, что при этом можно использовать механизм лизинга оборудования", - сказал он.

По данным Минсельхоза, в настоящее время в РФ в сфере хранения всех видов сельхозкультур реализуется 39 инвестиционных проектов общей мощностью 214 397 тонн единовременного хранения, субсидии на которые превысят 1,6 млрд рублей.