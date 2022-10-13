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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Суд в Крыму арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следствия отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне.

Адвокаты двоих фигурантов подтвердили "Интерфаксу" факт избрания их подзащитным меры пресечения, отказавшись комментировать иные подробности дела.

Комментариями суда и следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

В ФСБ России 12 октября сообщили о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.

В свою очередь, в СКР сообщили, что всего установлено 12 человек, "которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта".

По версии следствия, "организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура".

Взрывное устройство, как утверждает следствие, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг и доставлено в Крым из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

Хроника 08 – 13 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крымский мост Симферополь
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