После взрыва машины на Крымском мосту частично обрушены два автомобильных пролета

Фото: Алена Попова/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Утром в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении информцентра, поступившем в "Интерфакс".

Сообщается, что частично обрушены два автомобильных пролетов моста, арка над судоходной частью моста не повреждена.

"На месте происшествия принимаются меры по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий", - заключили в информцентре.

Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Предварительно, никто не пострадал.

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.