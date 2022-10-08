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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

После взрыва машины на Крымском мосту частично обрушены два автомобильных пролета

После взрыва машины на Крымском мосту частично обрушены два автомобильных пролета
Фото: Алена Попова/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Утром в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении информцентра, поступившем в "Интерфакс".

Сообщается, что частично обрушены два автомобильных пролетов моста, арка над судоходной частью моста не повреждена.

"На месте происшествия принимаются меры по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий", - заключили в информцентре.

Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Предварительно, никто не пострадал.

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.

Крымский мост НАК
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