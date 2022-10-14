Суд в Крыму подтвердил арест пяти фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе суде.

"Они все в статусе подозреваемых. Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря", - сказал собеседник агентства.

Накануне об аресте подозреваемых сообщалось со ссылкой на источник. Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне. Тогда адвокаты двух фигурантов дела подтвердили "Интерфаксу" факт избрания их подзащитным меры пресечения, отказавшись комментировать иные подробности дела.

Взрыв

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

В ФСБ России 12 октября сообщили о задержании пяти граждан России, а также трех граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления. В свою очередь, в СКР сообщили, что всего установлено 12 человек, "которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта".

По версии следствия, "организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура".

Взрывное устройство, как утверждает следствие, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг и доставлено в Крым из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.