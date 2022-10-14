Президент РФ даст поручение СБ РФ проверить процесс подготовки мобилизованных

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что с учётом возникающих вопросов даст дополнительно поручение Совету безопасности проинспектировать процесс подготовки мобилизованных граждан.

"Ну, если такие вопросы возникают, которые сейчас сформулированы, я дополнительно дам поручение Совету безопасности. Там есть военные люди, в Совете безопасности, ранее служившие в министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие своё дело, специалисты высокого уровня и класса. Дам им поручение, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан", - сказал Путин в пятницу в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Путин сообщил, как и в какие сроки проходит подготовка призванных в ходе частичной мобилизации граждан. Она складывается следующим образом: "222 тысячи сейчас находится в войсках, точнее сказать, в так называемых частях-формирователях, вот там первичная подготовка от 5 до 10 дней", отметил президент.

"Затем, уже в зависимости от военно-учётной специальности поступают в боевые части, и там подготовка от 5 до 15 дней. Затем следующий этап уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях, и там дополнительное слаживание", - пояснил Путин.