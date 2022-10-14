Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Президент РФ сообщил, что мобилизацию завершат в течение двух недель

Президент РФ сообщил, что мобилизацию завершат в течение двух недель
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Окончание мероприятий, связанных с частичной мобилизацией в стране, планируется в течение двух недель, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тыс. человек мобилизованных из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Глава государства также сообщил, что 33 тысячи из 222 тысяч мобилизованных граждан находятся в подразделениях, а 16 тысяч уже привлекаются к выполнению боевых задач.

Он также затронул тему ошибок, которые были допущены при мобилизации.

"Что касается бестолковщины, о которой я сказал, связана она со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. И вот когда начали проводить эти мобилизационные мероприятия, только тогда выяснилось, какого они качества", - отметил он.

Он добавил, что в ходе частичной мобилизации в стране были выявлены проблемы с информационными базами, работа по переходу на современную основу уже ведется. По словам президента, новая база будет "максимально достоверной".

Путин также сказал, что никакой дополнительной мобилизации в России не планируется. "Во-первых, Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч человек (мобилизовать - ИФ). Второе - ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости", - сообщил глава государства.

Так он ответил на вопрос, по-прежнему ли актуальна цифра в 300 тысяч человек, которых планировалось мобилизовать, будет ли новая волна частичной мобилизации или всеобщая мобилизация.

Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

Хроника 24 февраля – 14 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Citi свернет почти весь бизнес в России к концу I квартала 2023г

Президент РФ даст поручение СБ РФ проверить процесс подготовки мобилизованных

Военная операция на Украине

Путин пока не видит необходимости в массированных ударах по Украине

Путин счел, что решение о запуске уцелевшей нитки СП2 вряд ли будет принято

Путин счел, что решение о запуске уцелевшей нитки СП2 вряд ли будет принято
Военная операция на Украине

Путин заявил, что СВО не влияет на качество и глубину отношений РФ со странами СНГ

Банк "Ренессанс кредит" с 27 октября прекратит SWIFT-переводы в долларах и евро

Росморречфлот предложил поднять уровень Нижнекамского водохранилища

Клишас разъяснил незаконность полицейских "облав" на призывников

Источник сообщил о прекращении уголовного преследования ректора РАНХиГС Мау

Источник сообщил о прекращении уголовного преследования ректора РАНХиГС Мау
Военная операция на Украине

В Херсонской администрации объяснили эвакуацию населения необходимостью "зачистки"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });