Президент РФ сообщил, что мобилизацию завершат в течение двух недель

Президент РФ Владимир Путин Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Окончание мероприятий, связанных с частичной мобилизацией в стране, планируется в течение двух недель, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тыс. человек мобилизованных из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Глава государства также сообщил, что 33 тысячи из 222 тысяч мобилизованных граждан находятся в подразделениях, а 16 тысяч уже привлекаются к выполнению боевых задач.

Он также затронул тему ошибок, которые были допущены при мобилизации.

"Что касается бестолковщины, о которой я сказал, связана она со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. И вот когда начали проводить эти мобилизационные мероприятия, только тогда выяснилось, какого они качества", - отметил он.

Он добавил, что в ходе частичной мобилизации в стране были выявлены проблемы с информационными базами, работа по переходу на современную основу уже ведется. По словам президента, новая база будет "максимально достоверной".

Путин также сказал, что никакой дополнительной мобилизации в России не планируется. "Во-первых, Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч человек (мобилизовать - ИФ). Второе - ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости", - сообщил глава государства.

Так он ответил на вопрос, по-прежнему ли актуальна цифра в 300 тысяч человек, которых планировалось мобилизовать, будет ли новая волна частичной мобилизации или всеобщая мобилизация.

Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.