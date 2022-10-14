Путин призвал оценивать отъезд граждан во время мобилизации с правовой точки зрения

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В каждом конкретном случае отъезда граждан из РФ после объявления частичной мобилизации нужно давать правовую оценку и действовать только на этом основании, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действиям конкретного человека. Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. Мне кажется, по-другому невозможно поступать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан в пятницу.

Глава государства добавил, что предпочел бы воздержаться от эмоциональной оценки действий этих граждан.