Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Путин призвал оценивать отъезд граждан во время мобилизации с правовой точки зрения

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В каждом конкретном случае отъезда граждан из РФ после объявления частичной мобилизации нужно давать правовую оценку и действовать только на этом основании, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действиям конкретного человека. Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. Мне кажется, по-другому невозможно поступать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан в пятницу.

Глава государства добавил, что предпочел бы воздержаться от эмоциональной оценки действий этих граждан.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заверило, что частичная мобилизация не коснется женщин

Citi свернет почти весь бизнес в России к концу I квартала 2023г

Президент РФ даст поручение СБ РФ проверить процесс подготовки мобилизованных

Военная операция на Украине

Путин пока не видит необходимости в массированных ударах по Украине

Путин счел, что решение о запуске уцелевшей нитки СП2 вряд ли будет принято

Путин счел, что решение о запуске уцелевшей нитки СП2 вряд ли будет принято
Военная операция на Украине

Президент РФ сообщил, что мобилизацию завершат в течение двух недель

Президент РФ сообщил, что мобилизацию завершат в течение двух недель
Военная операция на Украине

Путин заявил, что СВО не влияет на качество и глубину отношений РФ со странами СНГ

Банк "Ренессанс кредит" с 27 октября прекратит SWIFT-переводы в долларах и евро

Росморречфлот предложил поднять уровень Нижнекамского водохранилища

Клишас разъяснил незаконность полицейских "облав" на призывников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });